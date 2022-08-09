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Вышел трейлер романтической комедии «Хороший дом» с Сигурни Уивер

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

В сети появился трейлер романтической комедии «Хороший дом», главную роль в которой исполнила Сигурни Уивер («Чужой», «Охотники за привидениями»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

В фильме Уивер сыграла разведенную женщину по имени Хилди, чей муж оставил ее ради другого мужчины. Преодолев алкоголизм, Хилди продолжает свою спокойную жизнь на побережье Новой Англии, где она работает риелтором.

Перемены в жизни героини начинаются с приезда в город Ребекки, которая становится новым другом Хилди. Вскоре после их встречи Хилди решается возобновить отношения со своим школьным возлюбленным — Фрэнком.

Роль Фрэнка в картине исполнил Кевин Клайн («Дикий, дикий Вест», «Дэйв»), а Ребекки — Морена Баккарин («Дэдпул», «Миссия „Серенити“»). Также в «Хорошем доме» снялись Роб Дилейни, Ребекка Хендерсон, Молли Браун и другие актеры.

Они сыграли соседей Хилди — тех людей, которым она оказывает свои услуги и о которых, как считает сама, знает все. «У непримиримо осуждающей и проницательной Хилди есть огромное слепое пятно — там, где дело касается ее собственной жизни», — охарактеризовали героиню в THR.

Хилди предстоит разобраться в собственном прошлом, раскрыть его секреты и, возможно, научиться быть счастливой. Насколько ей удастся это сделать, можно будет оценить с 30 сентября, когда «Хороший дом» выйдет в прокат.

Режиссерами картины выступили Майя Форбс и Уоллес Володарски. Они же подготовили сценарий ленты вместе с Томасом Безучей. В основу фильма лег роман «Хороший дом» Энн Лири.

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