Вышел трейлер романтической комедии «Хороший дом» с Сигурни Уивер

Перемены в жизни героини начинаются с приезда в город Ребекки, которая становится новым другом Хилди. Вскоре после их встречи Хилди решается возобновить отношения со своим школьным возлюбленным — Фрэнком.

В фильме Уивер сыграла разведенную женщину по имени Хилди, чей муж оставил ее ради другого мужчины. Преодолев алкоголизм, Хилди продолжает свою спокойную жизнь на побережье Новой Англии, где она работает риелтором.

В сети появился трейлер романтической комедии «Хороший дом», главную роль в которой исполнила Сигурни Уивер («Чужой», «Охотники за привидениями»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Роль Фрэнка в картине исполнил Кевин Клайн («Дикий, дикий Вест», «Дэйв»), а Ребекки — Морена Баккарин («Дэдпул», «Миссия „Серенити“»). Также в «Хорошем доме» снялись Роб Дилейни, Ребекка Хендерсон, Молли Браун и другие актеры.

Они сыграли соседей Хилди — тех людей, которым она оказывает свои услуги и о которых, как считает сама, знает все. «У непримиримо осуждающей и проницательной Хилди есть огромное слепое пятно — там, где дело касается ее собственной жизни», — охарактеризовали героиню в THR.

Хилди предстоит разобраться в собственном прошлом, раскрыть его секреты и, возможно, научиться быть счастливой. Насколько ей удастся это сделать, можно будет оценить с 30 сентября, когда «Хороший дом» выйдет в прокат.

Режиссерами картины выступили Майя Форбс и Уоллес Володарски. Они же подготовили сценарий ленты вместе с Томасом Безучей. В основу фильма лег роман «Хороший дом» Энн Лири.