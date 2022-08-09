Взрывы в Крыму, смерть модельера Иссэя Миякэ и другие новости дня

В Крыму на военном аэродроме произошла серия взрывов, в результате которых пострадали пять человек, еще один погиб. По данным Минобороны России, на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти, чтобы обеспечить безопасность своего воздушного парка. Так, «Аэрофлот» уже вывел из эксплуатации и разбирает судна Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Последнее было почти новым.

В США скончалась певица и актриса Оливия Ньютон-Джон, она на протяжении тридцати лет боролась с раком. Артистка получила известность благодаря фильму «Бриолин» и таким хитам, как «Physical» и «Please Mr. Please».

В возрасте 84 лет от рака печени умер японский модельер и дизайнер Иссэй Миякэ. Он ввел плиссированную ткань в коллекции модных домов и разработал знаменитую черную водолазку Стива Джоббса.

Purina остановила производство и продажу в России кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog из‑за проблем с поставкой сырья. Представитель компании заметил, что корма Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan продолжат продаваться в стране.

Серена Уилльямс объявила о завершении спортивной карьеры. 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема хочет сосредоточиться на семейной жизни. Ее последним соревнованием станет US Open, финал которого состоится в сентябре.

IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи в России 15 августа. Оформленные заказы будут доставлять в течение августа и сентября. Магазины продолжат работать лишь для выдачи заказов, возврата и обмена товаров.

Охранники Венсенского замка во Франции не пустили двух девушек внутрь, «потому что они русские». В Минобороны страны пояснили, что граждан России теперь не пускают на территорию замка, так как он является военным объектом.

Эштон Катчер рассказал, как два года назад столкнулся с аутоимунным заболеванием. Из‑за редкой формы васкулита актер потерял возможность видеть, слышать и ходить.

Люксовый бренд Фрэнка Оушена Homer выпустил кольцо для члена XXXL H-Bone Ring. Оно выполнено из 18-каратного золота и инкрустировано 60 бриллиантами. Стоит такое украшение 25,5 тыс. долларов (1,5 млн рублей).

Сотрудничество Тома Круза и Кристофера МакКуорри не закончится после премьеры «Миссия невыполнима-8». Они планируют выпустить еще две картины — мюзикл и экшен-боевик, который может стать началом новой франшизы.

Bandai Namco экранизирует классическую аркаду Pac-Man. Проект будет основан на оригинальной идее Чака Уилльямса, работавшего над «Соником в кино». Как будет выглядеть главный герой и когда выйдет картина, пока неясно.