Россия и Беларусь проведут учения на полигоне у границы с Казахстаном

Военнослужащие ВВС и ПВО России и Беларуси проведут совместные учения на полигоне двух государств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Учения будут поделены на два этапа. С 9 по 11 августа они пройдут на территории Беларуси, а с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук» в Астраханской области у границы с Казахстаном.

В учениях примут участие войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Цель — повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении боевых задач.

Более 250 военных Беларуси также примут участие в масштабных командно-штабных учениях «Восток-2022». Они пройдут в России с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа, в том числе в Бурятии, Хабаровском и Забайкальском краях, в Приморье и на Сахалине, а также на Курильских островах.