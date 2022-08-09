перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Райан Филипп сыграет вместе с Беллой Торн в триллере «Святая Клэр» 20:24
Из соцсетей Тони Миникьелло
В Британии пожизненно отстранили тренера олимпийской чемпионки по семиборью Джессики Эннис-Хилл 19:17
Гимнастки Арина и Дина Аверины рассказали о планах завершить карьеру после Олимпиады в Париже 19:07
Purina остановила производство и продажу кормов Friskies в России 18:34
Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры 18:32
Фрэнк Оушен выпустил золотые кольца для члена с 60 бриллиантами. Цена вопроса — 25,5 тыс. долларов 17:52
Из соцсетей Бейонсе
Сингл Бейонсе впервые за 14 лет возглавил чарт Billboard Hot 100 17:51
Активистку Яну Пинчук этапировали в Беларусь. Там ей грозит до 19 лет тюрьмы 17:09
Россияне готовы одинаково поддержать и мир, и новое наступление на Киев, если это решение Путина 16:34
Звезда «Очень странных дел» Джо Кири снимется в новом сезоне «Фарго» 16:16
В России могут ввести обязательную маркировку электронных сигарет уже в ноябре 15:21
Dimitrios Kambouris/Getty Images
Эзра Миллер попал в очередной скандал. На этот раз его обвиняют в краже со взломом 15:04
Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместную песню «Hold Me Closer» 14:47
Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют выпустить еще две картины после «Миссия невыполнима-8» 14:15
Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ — создатель модного дома Issey Miyake и черной водолазки Джобса 13:44
Россиян перестали пускать в Венсенский замок 13:14
Popcorn Books (18+)/«ВКонтакте»
Роскомнадзор не увидел нарушений при продаже книги «Лето в пионерском галстуке» 12:52
«Кис-кис», «Наив» и «План Ломоносова» выступят на фестивале «Панки в городе» в Москве 11:59
Питер Джексон хотел использовать гипноз, чтобы забыть свои фильмы по «Властелину Колец» 11:27
В Самаре перенесли на неопределенный срок концерт «Би-2» 10:55

Райан Филипп сыграет вместе с Беллой Торн в триллере «Святая Клэр»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:24

Американский актер Райан Филипп («Жестокие игры», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом») сыграет вместе с Беллой Торн («Танцевальная лихорадка», «Полночное солнце») в триллере «Святая Клэр».

Он будет поставлен по роману Дона Роффа «Клэр в 16 лет». В фильме также снимутся Ребекка Де Морней («Люцифер»), Фрэнк Уэйли («Криминальное чтиво»), Барт Джонсон («Классный мюзикл») и Дилан Флэшер («Холодный расчет»).

Картина расскажет о тихой студентке католического колледжа Клэр Бликер, которая обнаруживает, что ее божественное призвание — убивать. Филипп исполнит роль полицейского Тиммонса, начинающего подозревать Клэр в одном из преступлений.

В образе Клэр в ленте появится Торн. Уэйли сыграет почтальона Боба, призрака из прошлого главной героини, а Джонсон представит сразу двух персонажей — братьев-близнецов Джо и Рэндалла. Флэшнеру достанется второстепенная роль Уэйда.

Фильм выйдет на экраны в 2023 году. Его сценарий разработает Митци Пейроне и Гвиневра Тернер. Пейроне также выступит режиссером картины. Продюсерами станут Дэвид Чаклер, Ариэль Элвес, Джоэл Микаэли, Кассиан Элвес, Сэт Нидл и другие.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Райан Филипп
Белла Торн
Фрэнк Уэйли
Барт Джонсон
Гвиневра Тернер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить