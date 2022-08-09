Райан Филипп сыграет вместе с Беллой Торн в триллере «Святая Клэр»

Американский актер Райан Филипп («Жестокие игры», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом») сыграет вместе с Беллой Торн («Танцевальная лихорадка», «Полночное солнце») в триллере «Святая Клэр».

Он будет поставлен по роману Дона Роффа «Клэр в 16 лет». В фильме также снимутся Ребекка Де Морней («Люцифер»), Фрэнк Уэйли («Криминальное чтиво»), Барт Джонсон («Классный мюзикл») и Дилан Флэшер («Холодный расчет»).

Картина расскажет о тихой студентке католического колледжа Клэр Бликер, которая обнаруживает, что ее божественное призвание — убивать. Филипп исполнит роль полицейского Тиммонса, начинающего подозревать Клэр в одном из преступлений.

В образе Клэр в ленте появится Торн. Уэйли сыграет почтальона Боба, призрака из прошлого главной героини, а Джонсон представит сразу двух персонажей — братьев-близнецов Джо и Рэндалла. Флэшнеру достанется второстепенная роль Уэйда.

Фильм выйдет на экраны в 2023 году. Его сценарий разработает Митци Пейроне и Гвиневра Тернер. Пейроне также выступит режиссером картины. Продюсерами станут Дэвид Чаклер, Ариэль Элвес, Джоэл Микаэли, Кассиан Элвес, Сэт Нидл и другие.