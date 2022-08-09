В Британии пожизненно отстранили тренера олимпийской чемпионки по семиборью Джессики Эннис-Хилл

В Великобритании пожизненно отстранили от работы тренера по легкой атлетике Тони Миникьелло, работавшего с олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира Джессикой Эннис-Хилл. Об этом сообщил «Интерфакс».

Национальная федерация легкой атлетики выявила, что Миникьелло вел себя неподобающим образом с ученицами. Он, согласно расследованию, давал неуместные комментарии с сексуальным подтекстом и демонстрировал двусмысленные жесты.

По мнению федерации, тренер не уважал право спортсменов на частную жизнь, докучал подопечным навязчивыми вопросами об их личных отношениях. Также работавшие с Миникьелло атлеты жаловались на излишние и нежелательные прикосновения со стороны наставника.

Миникьелло обвинили в эмоциональном насилии, издевательствах, непозволительном и иногда агрессивном поведении. Он, как отметили в федерации, нарушал множество правил тренерской лицензии на протяжении 15 лет. В частности, он убеждал девушек, что те «никогда не выйдут замуж» и интересовался их сексуальным опытом.

«Грубое злоупотребление доверием» со стороны Миникьелло, как считают в ведомстве, «имело серьезные последствия для психического здоровья и благополучия спортсменов, находящихся под его опекой».

Федерация заявила, что лишает тренера лицензии и в будущем не станет рассматривать заявки на ее восстановление.

Тони Миникьелло более всего известен по своей работе с Джессикой Эннис-Хилл. Он тренировал спортсменку, выигравшую золото Олимпиады-2012 по семиборью, с ее 13 лет и вплоть до ухода из легкой атлетики. В Великобритании его признавали тренером года.