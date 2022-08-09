перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Райан Филипп сыграет вместе с Беллой Торн в триллере «Святая Клэр» 20:24
Из соцсетей Тони Миникьелло
В Британии пожизненно отстранили тренера олимпийской чемпионки по семиборью Джессики Эннис-Хилл 19:17
Гимнастки Арина и Дина Аверины рассказали о планах завершить карьеру после Олимпиады в Париже 19:07
Purina остановила производство и продажу кормов Friskies в России 18:34
Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры 18:32
Фрэнк Оушен выпустил золотые кольца для члена с 60 бриллиантами. Цена вопроса — 25,5 тыс. долларов 17:52
Из соцсетей Бейонсе
Сингл Бейонсе впервые за 14 лет возглавил чарт Billboard Hot 100 17:51
Активистку Яну Пинчук этапировали в Беларусь. Там ей грозит до 19 лет тюрьмы 17:09
Россияне готовы одинаково поддержать и мир, и новое наступление на Киев, если это решение Путина 16:34
Звезда «Очень странных дел» Джо Кири снимется в новом сезоне «Фарго» 16:16
В России могут ввести обязательную маркировку электронных сигарет уже в ноябре 15:21
Dimitrios Kambouris/Getty Images
Эзра Миллер попал в очередной скандал. На этот раз его обвиняют в краже со взломом 15:04
Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместную песню «Hold Me Closer» 14:47
Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют выпустить еще две картины после «Миссия невыполнима-8» 14:15
Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ — создатель модного дома Issey Miyake и черной водолазки Джобса 13:44
Россиян перестали пускать в Венсенский замок 13:14
Popcorn Books (18+)/«ВКонтакте»
Роскомнадзор не увидел нарушений при продаже книги «Лето в пионерском галстуке» 12:52
«Кис-кис», «Наив» и «План Ломоносова» выступят на фестивале «Панки в городе» в Москве 11:59
Питер Джексон хотел использовать гипноз, чтобы забыть свои фильмы по «Властелину Колец» 11:27
В Самаре перенесли на неопределенный срок концерт «Би-2» 10:55

В Британии пожизненно отстранили тренера олимпийской чемпионки по семиборью Джессики Эннис-Хилл

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:17

В Великобритании пожизненно отстранили от работы тренера по легкой атлетике Тони Миникьелло, работавшего с олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира Джессикой Эннис-Хилл. Об этом сообщил «Интерфакс».

Национальная федерация легкой атлетики выявила, что Миникьелло вел себя неподобающим образом с ученицами. Он, согласно расследованию, давал неуместные комментарии с сексуальным подтекстом и демонстрировал двусмысленные жесты.

По мнению федерации, тренер не уважал право спортсменов на частную жизнь, докучал подопечным навязчивыми вопросами об их личных отношениях. Также работавшие с Миникьелло атлеты жаловались на излишние и нежелательные прикосновения со стороны наставника.

Миникьелло обвинили в эмоциональном насилии, издевательствах, непозволительном и иногда агрессивном поведении. Он, как отметили в федерации, нарушал множество правил тренерской лицензии на протяжении 15 лет. В частности, он убеждал девушек, что те «никогда не выйдут замуж» и интересовался их сексуальным опытом.

«Грубое злоупотребление доверием» со стороны Миникьелло, как считают в ведомстве, «имело серьезные последствия для психического здоровья и благополучия спортсменов, находящихся под его опекой».

Федерация заявила, что лишает тренера лицензии и в будущем не станет рассматривать заявки на ее восстановление.

Тони Миникьелло более всего известен по своей работе с Джессикой Эннис-Хилл. Он тренировал спортсменку, выигравшую золото Олимпиады-2012 по семиборью, с ее 13 лет и вплоть до ухода из легкой атлетики. В Великобритании его признавали тренером года.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить