Гимнастки Арина и Дина Аверины рассказали о планах завершить карьеру после Олимпиады в Париже

Спортсменки заявили, что хотели бы уйти из спорта после Олимпиады, которая пройдет в Париже в 2024 году. «Ну а теперь все, нам все перекрыли, и я думаю: „А зачем это все, когда это все вернется обратно“. Поэтому я уже давно хочу уйти, но нас не отпускают», — поделилась Дина.

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины рассказали олимпийскому чемпиону Никите Нагорному в ютьюб-шоу «Обмен спортом», при каких условиях завершат спортивную карьеру.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов, судей и иных официальных лиц от соревнований. В FIG пояснили, что с помощью санкций для представителей России и Беларуси выражают протест «всем формам насилия и спортивной несправедливости».

30 октября Дина Аверина получила золото в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике и стала 18-кратной победительницей мирового первенства. Тогда Арина стала бронзовым призером.