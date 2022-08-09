перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Purina остановила производство и продажу кормов Friskies в России 18:34
Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры 18:32
Фрэнк Оушен выпустил золотые кольца для члена с 60 бриллиантами. Цена вопроса — 25,5 тыс. долларов 17:52
Из соцсетей Бейонсе
Сингл Бейонсе впервые за 14 лет возглавил чарт Billboard Hot 100 17:51
Активистку Яну Пинчук этапировали в Беларусь. Там ей грозит до 19 лет тюрьмы 17:09
Россияне готовы одинаково поддержать и мир, и новое наступление на Киев, если это решение Путина 16:34
Звезда «Очень странных дел» Джо Кири снимется в новом сезоне «Фарго» 16:16
В России могут ввести обязательную маркировку электронных сигарет уже в ноябре 15:21
Dimitrios Kambouris/Getty Images
Эзра Миллер попал в очередной скандал. На этот раз его обвиняют в краже со взломом 15:04
Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместную песню «Hold Me Closer» 14:47
Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют выпустить еще две картины после «Миссия невыполнима-8» 14:15
Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ — создатель модного дома Issey Miyake и черной водолазки Джобса 13:44
Россиян перестали пускать в Венсенский замок 13:14
Popcorn Books (18+)/«ВКонтакте»
Роскомнадзор не увидел нарушений при продаже книги «Лето в пионерском галстуке» 12:52
«Кис-кис», «Наив» и «План Ломоносова» выступят на фестивале «Панки в городе» в Москве 11:59
Питер Джексон хотел использовать гипноз, чтобы забыть свои фильмы по «Властелину Колец» 11:27
В Самаре перенесли на неопределенный срок концерт «Би-2» 10:55
IKEA закроет распродажу в России 15 августа 10:38
Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти 10:15
Sei/Unsplash
Классическую аркаду Pac-Man экранизируют. Как будет выглядеть герой, пока неясно 10:04

Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:32

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры. Она рассказала о своих планах покинуть корт в журнале Vogue.

Уильямс заявила, что хотела бы родить второго ребенка и сосредоточиться на семейной жизни. Спортсменка призналась, что всегда хотела стать многодетной матерью, но надеялась, что для этого ей не придется расставаться с теннисом.

«Я не хотела признавать, что мне нужно будет перестать играть в теннис. Это было чем‑то вроде запретной темы. Когда об этом упоминалось, я начинала плакать. Думаю, единственный человек, с которым я делилась этим, — мой психотерапевт», — написала Уильямс.

Теннисистка отметила, что хотела бы с предвкушением смотреть в будущее, как некоторые другие спортсмены. Однако ей уход из спорта дается нелегко. Она назвала его «самой тяжелой вещью», которую можно вообразить.

Уильямс добавила, что ей жаль, что она не побила рекорд Маргарет Корт, которая выиграла 24 титула на турнирах Большого шлема. Серена заявила, что должна была победить на более чем 30 соревнованиях, но не сумела это сделать.

«Я прошла путь от кесарева сечения до второй легочной эмболии и финала Большого шлема. Я играла во время кормления грудью. Я пережила послеродовую депрессию. Но туда я не добралась. Должна была, хотела, могла», — сказала Уильямс.

Спортсменка подчеркнула, что никакие действия, совершенные ради ее дочери Олимпии, не являются жертвой. Уильямс готова проводить больше времени с ребенком и перейти к более сбалансированной жизни вне спорта.

При этом в планах у Уильямс — развитие своего бизнеса. Она владеет компанией с шестью сотрудниками, занимается инвестициями и хочет учиться. Этим чемпионка займется после своего последнего матча — он состоится на US Open. Турнир пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
комедия
Убойный монтаж
Зомби-комедия от режиссера оскароносного «Артиста»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Серена Уильямс
Маргарет Корт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить