Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры. Она рассказала о своих планах покинуть корт в журнале Vogue.

Уильямс заявила, что хотела бы родить второго ребенка и сосредоточиться на семейной жизни. Спортсменка призналась, что всегда хотела стать многодетной матерью, но надеялась, что для этого ей не придется расставаться с теннисом.

«Я не хотела признавать, что мне нужно будет перестать играть в теннис. Это было чем‑то вроде запретной темы. Когда об этом упоминалось, я начинала плакать. Думаю, единственный человек, с которым я делилась этим, — мой психотерапевт», — написала Уильямс.

Теннисистка отметила, что хотела бы с предвкушением смотреть в будущее, как некоторые другие спортсмены. Однако ей уход из спорта дается нелегко. Она назвала его «самой тяжелой вещью», которую можно вообразить.

Уильямс добавила, что ей жаль, что она не побила рекорд Маргарет Корт, которая выиграла 24 титула на турнирах Большого шлема. Серена заявила, что должна была победить на более чем 30 соревнованиях, но не сумела это сделать.

«Я прошла путь от кесарева сечения до второй легочной эмболии и финала Большого шлема. Я играла во время кормления грудью. Я пережила послеродовую депрессию. Но туда я не добралась. Должна была, хотела, могла», — сказала Уильямс.

Спортсменка подчеркнула, что никакие действия, совершенные ради ее дочери Олимпии, не являются жертвой. Уильямс готова проводить больше времени с ребенком и перейти к более сбалансированной жизни вне спорта.

При этом в планах у Уильямс — развитие своего бизнеса. Она владеет компанией с шестью сотрудниками, занимается инвестициями и хочет учиться. Этим чемпионка займется после своего последнего матча — он состоится на US Open. Турнир пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.