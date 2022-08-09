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Фрэнк Оушен выпустил золотые кольца для члена с 60 бриллиантами. Цена вопроса — 25,5 тыс. долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:52

Бренд Homer, созданный Фрэнком Оушеном, выпустил новую коллекцию аксессуаров. В нее вошли подвески, серьги, брелок и кольцо для члена, сообщает Pitchfork.

Кольцо XXXL H-Bone Ring выполнено из 18-каратного золота и инкрустировано 60 «выращенными в лаборатории» бриллиантами. Стоит такое украшение 25,5 тыс. долларов (1,5 млн рублей).

На сайте Homer можно купить и другие кольца для члена. Самая скромная модель (из серебра с нанокерамическими вставками) обойдется в 1365 долларов (82,5 тыс. рублей), а кольцо из 18-каратного золота, но без бриллиантов — в 5495 долларов (332,3 тыс. рублей).

© homer/Instagram(запрещен в РФ)

В инстаграме* Homer пост с кольцом сопровожден подписью «Фрэнк „Пако“ Оушен». Неясно, действительно ли на фото музыкант, но пользователи шутят, что вместо выпуска нового альбома артист кидает дикпики.

Все, кто открывает сторис Фрэнка Оушена:

Фрэнк Оушен запустил люксовый бренд Homer в декабре прошлого года. Последний на данный момент альбом музыканта — «Blonde» — вышел в 2016 году. После этого артист отметился лишь несколькими синглами.

*Intstagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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