Активистку Яну Пинчук этапировали в Беларусь. Там ей грозит до 19 лет тюрьмы

Белорусскую активистку Яну Пинчук этапировали из России в Беларусь. Об этом сообщил телеграм-канал «Свободу Яне Пинчук!». Информацию подтвердила «Бумаге» ее адвокат Мария Беляева.

Телеграм-канал прикрепил к сообщению ответ от сервиса «ФСИН-письмо», в котором говорится, что из СИЗО-5 «Арсеналка» «адресат убыл в другое учреждение». Где сейчас находится Пинчук, ее адвокат не знает.

Комитет по правам человек ООН запретил экстрадировать Яну Пинчук. Однако, как отмечает «Медиазона»*, в России это решение выполнять отказались, сославшись на его необязательность. В Беларуси Пинчук грозит до 19 лет лишения свободы.

На родине Яну Пинчук обвиняют в администрировании трех оппозиционных телеграм-каналов, которые позже были признаны экстремистскими. Девушку также обвиняют в разжигании социальной вражды, призывам к действиям, направленным против нацбезопасности, и создании экстремистского формирования. Пинчук вину не признает и считает, что ее преследуют по политическим мотивам.

* «Медиазона» включена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.