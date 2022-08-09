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Звезда «Очень странных дел» Джо Кири снимется в новом сезоне «Фарго»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:16

Актер Джо Кири, сыгравший Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу пятого сезона «Фарго». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Помимо Кири, в будущем сезоне снимутся Ламорн Моррис («Новенькая») и Рича Шукла («Я никогда не…»). Насколько значимыми будут их роли, пока неизвестно.

Также в июне стало известно, что в новом сезоне появятся звезда комедии «Тед Лассо» Джуно Темпл, Джон Хэмм («Топ Ган: Мэверик») и Дженнифер Джейсон Ли («Патрик Мелроуз»). Они сыграют персонажей по имени Дот, Рой и Лоррейн, но кем являются эти герои, еще неясно.

Съемки пятого сезона «Фарго» начнутся осенью. Действие продолжения шоу будет происходит в 2019 году. Сюжет будет посвящен двум вопросам: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что, если твоя жена не твоя жена?».

Сериал «Фарго» основан на одноименном фильме братьев Коэн. Каждый сезон проекта имеет самостоятельную сюжетную линию, происходящую в Миннесоте и ее окрестностях, а также совершенно новый актерский состав.

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