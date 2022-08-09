Сингл Бейонсе впервые за 14 лет возглавил чарт Billboard Hot 100

Песня Бейонсе «Break My Soul» возглавила Billboard Hot 100. Об этом сообщается в твиттере музыкального чарта.

Это первый сольный трек певицы, который добрался до вершины чарта за 14 лет. Последний раз Бейонсе занимала первую строчку Billboard Hot 100 в 2008 году с песней «Single Ladies».

За эти годы артистка не один раз возглавляла чарт, но только с совместными композициями. Среди них — «Perfect Duet» с Эдом Шираном и «Savage Remix» с Megan Thee Stallion.

29 июля Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом «Renaissance». В день релиза пластинка поставила рекорд по стримам в Spotify: ее послушали 43 млн раз.