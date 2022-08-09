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В России могут ввести обязательную маркировку электронных сигарет уже в ноябре

Виктория Шанина
Сегодня в 15:21

В России могут ввести обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей с содержанием никотина уже с 1 ноября 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления Минпромторга, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерство отметило, что получает много просьб от участников рынка никотиносодержащей продукции о досрочном окончании эксперимента по введению системы маркировки. На рынке много контрафактной никотиносодержащей продукции, кроме того, отрасль уже готова к введению маркировки.

Минпромторг согласился с тем, что эксперимент необходимо завершить досрочно и одновременно с этим ввести обязательную маркировку. В ведомстве отметили, что это должно помочь в борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет стартовал 1 февраля 2022 года. Предполагалось, что он завершится 28 февраля 2023-го.

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