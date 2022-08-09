«Кис-Кис», «Наив» и «План Ломоносова» выступят на фестивале «Панки в городе» в Москве

13 августа на московской концертной площадке Atmosphere Moscow состоится очередная часть фестиваля «Панки в городе». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На фестивале выступят восемь российской панк-рок-групп. В их числе «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper, F.P.G, «Голос Омерики» и «Гудтаймс».

«Фестиваль „Панки в городе“ — это и есть воплощение духа настоящей свободы. Той, по которой томится душа. Той, по которой жители безжалостного урбана тоскуют, каждый день глядя на холодные бетонные стены небоскребов. „Панки в городе“ — это про единство и общность единомышленников. Про свободу, счастье и музыку», — говорится в анонсе ивента.

Билеты на фестиваль «Панки в городе» можно приобрести по ссылке. Концерт стартует 13 августа в 14.00 в Atmosphere Moscow (Шмитовский пр-д, 32А).