перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Popcorn Books (18+)/«ВКонтакте»
Роскомнадзор не увидел нарушений при продаже книги «Лето в пионерском галстуке» 12:52
«Кис-Кис», «Наив» и «План Ломоносова» выступят на фестивале «Панки в городе» в Москве 11:59
Питер Джексон хотел использовать гипноз, чтобы забыть свои фильмы по «Властелину Колец» 11:27
В Самаре перенесли на неопределенный срок концерт «Би-2» 10:55
IKEA закроет распродажу в России 15 августа 10:38
Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти 10:15
Sei/Unsplash
Классическую аркаду Pac-Man экранизируют. Как будет выглядеть герой, пока неясно 10:04
«Все население несет ответственность»: Зеленский призвал Запад запретить въезд всем россиянам 8:53
Нейросеть создала клип на песню «Все идет по плану» Егора Летова 8:22
Кейли Куоко снимется в комедийном триллере «Основано на реальных событиях» 2:51
Эштон Катчер рассказал о диагностированном васкулите. Актер временно перестал видеть и ходить 1:58
На Камчатке экс-депутата не лишили свободы за убийство. Он застрелил мужчину, приняв его за медведя 1:08
Из соцсетей Оливии Ньютон-Джон
Умерла певица Оливия Ньютон-Джон. Звезда «Бриолина» скончалась в возрасте 73 лет 0:33
Концерн «Калашников» увеличил объем производства на 15% Вчера в 23:30
Джейсон Айзекс сыграет голливудскую звезду Кэри Гранта в сериале «Арчи» Вчера в 22:39
В России запретили фильм Baza о неонацисте Тесаке Вчера в 22:28
Топ-менеджеры авиакомпании Qantas начнут работать грузчиками из‑за нехватки сотрудников Вчера в 21:30
Путин не поедет на Генассамблею ООН, Касаткина выиграла турнир WTA и другие новости дня
Вчера в 20:43 дайджест
Россия временно выводит свои объекты из‑под инспекций по договору о стратегическом оружии Вчера в 20:34
В Коми потерпел крушение частный самолет. Погибли три человека Вчера в 20:31

«Кис-Кис», «Наив» и «План Ломоносова» выступят на фестивале «Панки в городе» в Москве

Виктория Шанина
Сегодня в 11:59

13 августа на московской концертной площадке Atmosphere Moscow состоится очередная часть фестиваля «Панки в городе». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На фестивале выступят восемь российской панк-рок-групп. В их числе «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper, F.P.G, «Голос Омерики» и «Гудтаймс».

«Фестиваль „Панки в городе“ — это и есть воплощение духа настоящей свободы. Той, по которой томится душа. Той, по которой жители безжалостного урбана тоскуют, каждый день глядя на холодные бетонные стены небоскребов. „Панки в городе“ — это про единство и общность единомышленников. Про свободу, счастье и музыку», — говорится в анонсе ивента.

Билеты на фестиваль «Панки в городе» можно приобрести по ссылке. Концерт стартует 13 августа в 14.00 в Atmosphere Moscow (Шмитовский пр-д, 32А).

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить