Питер Джексон хотел использовать гипноз, чтобы забыть свои фильмы по «Властелину Колец»

Питер Джексон серьезно подумывал об услугах гипнотизера, поскольку хотел забыть съемки трилогии «Властелин Колец». Об этом режиссер рассказал в подкасте «Awards Chatter» от The Hollywood Reporter.

Джексон пояснил, что всегда хотел увидеть свои картины по книгам Толкина как обычный зритель. Но к моменту показа он был погружен в работу над лентой уже пять или шесть лет.

«Для меня была огромной потерей невозможность посмотреть свои фильмы как остальные зрители. На самом деле я серьезно подумывал пойти к какому‑нибудь гипнотерапевту, чтобы он загипнотизировал меня и я бы забыл о фильме и работе, которую проделал за последние пять или шесть лет», — сказал Джексон.

Он отметил, что даже обращался к британскому иллюзионисту и гипнотизеру Деррену Брауну, который сказал, что может это сделать. Режиссер добавил, что с нетерпением ждет возможность посмотреть сериал «Властелин Колец: Кольца власти», ведь им получится насладиться как рядовой зритель — Джексон никак не задействован в его разработке.

Ранее Джексон заявил, что продюсеры грядущего шоу по вселенной Толкина связывались с ним и предлагали сотрудничество. Новозеландский режиссер попросил у них сценарий, и ему пообещали прислать текст, как только он будет закончен. Однако постановщик «Хоббита» его так и не получил.