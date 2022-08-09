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В Самаре перенесли на неопределенный срок концерт «Би-2»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:55

Концерт российской рок-группы «Би-2» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, запланированный на 27 августа, отменили. Об этом пишет 63.ru со ссылкой на источник в правительстве Самарской области.

По словам собеседника агентства, группа попросила перенести выступление на следующий год. Он же сказал, что «Солидарность Арена» не может гарантировать предоставление площадки — но было ли это причиной отмены концерта, не уточнил.

На сайте арены страница с билетами уже недоступна. Информация о возможности вернуть уже купленные билеты на концерт должна появиться позже.

Ранее в сети появились сообщения, что музыканты «Би-2» покинули Россию. В своем телеграм-канале группа заявила, что это вбросы и артисты просто в отпуске.

«Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда открыто и расслабленно», — говорилось в сообщении с фотографиями музыкантов на отдыхе.

Это уже не первое выступление «Би-2», отмененное в России. Ранее группа перенесла семь концертов летнего тура на осень 2022 года. В Петербурге перенесли на неопределенный срок спектакль «Письма и песни», в котором «Би-2» должна была участвовать с «Квартетом И». Также было отменено выступление музыкантов на Петербургском международном экономическом форуме, запланированное на 17 июня.

Отмены концертов рок-группы начались после того, как она отказалась выступать на концерте в Омске из‑за баннера с надписью «Zа президента».

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