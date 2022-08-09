IKEA закроет распродажу в России 15 августа

IKEA завершит онлайн-распродажу товаров, оставшихся на российских складах, 15 августа. Такое объявление появилось на сайте ритейлера.

Сделать новые заказы нельзя будет после 20.00 указанной даты. Магазины компании останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, возврат и обмен товаров.

Все заказы, сделанные до конца распродажи, будут выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное время.

IKEA приостановила деятельность в России в начале марта. В середине июня компания сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников уволят, принадлежащие шведской компании торговые центры «Мега» продолжат работать.

27 июня стартовала закрытая офлайн-распродажа для сотрудников IKEA, а 5 июля распродавать оставшиеся товары начали онлайн — всем желающим. Из‑за наплыва пользователей и, как следствие, сбоев компания сформировала онлайн-очередь, поэтому при заходе на сайт приходится ждать, а иногда распродажа прерывается.