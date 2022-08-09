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Классическую аркаду Pac-Man экранизируют. Как будет выглядеть герой, пока неясно

Семён Гудошников
Сегодня в 10:04

Игровая студия Bandai Namco Entertainment и продюсерская компания Wayfarer Studios работают над фильмом по мотивам классической аркады Pac-Man. Об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter.

Проект будет основан на оригинальной идее Чака Уильямса — человека, стоящего за другой игровой киноадаптацией — «Соник в кино».

Подробности фильма, включая название, сюжет, актерский состав и дату выхода пока неизвестны. Также неясно, в каком виде в картине предстанет главный герой — Пакман.

Японская студия Namco выпустила аркадную игру Pac-Man в 1980 году. Геймплей прост — управляя круглым желтым Пакманом в лабиринтах, нужно съесть все точки и избегать встречи с приведениями.

Игра была тепло принята на родине, но особой популярности не сыскала. Всемирную известность она получила благодаря невероятному успеху в США. Pac-Man обзавелся несколькими сиквелами и даже двумя экранными адаптациями — сериалами «Pac-Man» начала 1980-х и «Pac-Man and the Ghostly Adventures», выходившим с 2013 по 2015 год.

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