Кейли Куоко снимется в комедийном триллере «Основано на реальных событиях»

Американская актриса Кейли Куоко, известная по сериалам «Теория Большого взрыва» и «Бортпроводница», снимется в комедийном триллере «Основано на реальных событиях». Об этом сообщил Deadline.

Проект разработают номинант на премию «Эмми» Крейг Розенберг и создатель «Озарка» Джейсон Бейтман. Они выступят исполнительными продюсерами шоу, в котором будет по меньшей мере два сезона.

Розенберг станет также сценаристом и шоураннером триллера. Он расскажет историю риэлтора, сантехника и бывшей звезды тенниса, чьи жизни неожиданно сталкиваются, обнажая одержимость Америки жанром true crime.

Куоко исполнит роль замужней женщины по имени Ава Бартлетт. Она предположительно окажется тем самым риэлтором, о котором сообщает синопсис шоу.

Над сериалом, помимо Розенберга и Бейтмана, будут работать Майкл Костинган и Рокси Родригес из Aggregate Films. Проиводством «Основано на реальных событиях» займется UCP — компания-подразделение Universal Studio Group.