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Энтон Катчер рассказал о диагностированном васкулите. Актер временно перестал видеть и ходить

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

Американский актер Эштон Катчер, известный по фильмам «Однажды в Вегасе» и «Эффект бабочки», рассказал о диагностированном у него аутоимунном заболевании. Из‑за него артист на время лишился возможности ходить, видеть и слышать.

Состоянием своего здоровья артист поделился в программе «Running Wild with Bear Grylls: The Challenge» на телеканале National Geographic. Он признался, что страдает от «крайне редкой формы васкулита».

Ее обнаружили у Катчера два года назад. Из‑за болезни, поражающей сосуды, у актера появились в том числе проблемы с равновесием и двигательным аппаратом. На восстановление у Катчера ушло около года.

«Ты не очень-то и ценишь все это, пока не теряешь. Я не знал, смогу ли я когда‑либо еще видеть. Не знал, смогу ли слышать. Не знал, смогу ли снова ходить», — поделился актер.

По мнению Катчера, недуг помог ему стать более сильным духом человеком. «Говорят, выживание делает тебя сильнее. Я думаю, он живое подтверждение этого», — прокомментировал признание актера ведущий шоу Беар Гриллс.

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