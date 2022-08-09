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На Камчатке экс-депутата не лишили свободы за убийство. Он застрелил мужчину, приняв его за медведя

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:08

На Камчатке бывшего депутата краевого Заксобрания Игоря Редькина оставили на свободе посде того, как он якобы случайно убил человека. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Вечером 2 августа 2021 года Редькин застрелил из карабина 30-летнего Андрея Толстопятова из поселка Озерновский. Политик заявил, что принял местного жителя за медведя, о котором ходили слухи в районе.

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — ранее заявил Редькин.

По информации следствия, погибший находился от экс-депутата примерно в 274 метров. Он занимался сбором металлолома на свалке. В мужчину попала одна из трех выпущенных Редькиным пуль.

После трагедии политик снял свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона. Он также вышел из состава партии «Единая Россия» и сообщил, что готов понести наказание.

Суд приговорил Редькина к одному году ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности и незаконной охоте с причинением крупного ущерба. С учетом меры пресечения в виде домашнего ареста остаток срока составил девять месяцев.

Игорь Редькин считался одним из самых обеспеченных депутатов России. Его доход за 2020 год составил, согласно официальной декларации, почти 315 млн рублей. Доход его семьи, по информации Forbes, в 2021 году превысил 715 млн. Редькин является вместе с женой совладельцем компании «Витязь-Авто», занимающейся добычей рыбы, и учредителем ООО «Новый дом».

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