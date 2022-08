Умерла певица Оливия Ньютон-Джон. Звезда «Бриолина» скончалась в возрасте 73 лет

Австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон, известная по фильму «Бриолин», скончалась в Южной Калифорнии в возрасте 73 лет. Об этом сообщили на официальной странице артистки в фейсбуке*.

Ньютон-Джон умерла на своем ранчо в окружении друзей и семьи. Она более 30 лет боролась с раком молочной железы. Впервые его диагностировали в 1992 году. Муж певицы Джон Истерлинг назвал ее «символом триумфа и надежды».

«Ее целебное вдохновение и новаторский опыт в области растительной медицины продолжаются в Фонде Оливии Ньютон-Джон, посвященном исследованию растительной медицины и рака. Вместо цветом семья просит сделать любые пожертвования в фонд», — сказал он.

В 2017 году Ньютон-Джон объявила, что вновь лечится от рака. В этот раз болезнь перешла в четвертую стадию. Певица страдала от метостаз, затронувших нижнюю часть позвоночника.

Оливия Ньютон-Джон родилась 26 сентября 1948 года в Кембридже. Когда будущей артистке было пять лет, ее семья переехала в Мельбурн. В подростковом возрасте Оливия выиграла конкурс талантов на телевидении

Первый сингл Ньютон-Джон выпустила в 1966 году в Англии, но известность в США пришла к ней в 1973 с выходом песни «Let Me Be There». Позднее хитами становились ее треки «I Honestly Love You», «Have You Never Been Mellow» и «Please Mr. Please».

В 1978 году певица приняла участие в киномюзикле «Бриолин» — она снялась в нем вместе с Джоном Траволтой. Затем артистка снялась в «Ксанаду» с Джином Келли, выпустила песню «Physical» и стала обладательницей четырех премий «Грэмми».

Ньютон-Джон стала известной активисткой и защитницей окружающей среды, участвовала в открытии Олимпийских игр в Сиднее. В последние годы она активно гастролировала. В январе 2021 года певица выпустила сингл «Window in the Wall».

