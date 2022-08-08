Концерн «Калашников» увеличил объем производства на 15%

Концерн «Калашников» увеличил объем производства своей продукции примерно на 15% в первом квартале 2022 года. Об этом стало известно из сообщения на сайте предприятия.

Более всего производственные объемы выросли в так называемых «гражданских» подразделениях концерна — инструментальных и станкостроительных дивизионах. Там рост оценивается в 20% по сравнению с показателями 2020 и 2021 годов.

При этом повышение производительности труда в концерте составило по итогам 2021 года 11%. «За первый квартал 2022 года этот показатель вырос еще на 10%», — добавили в «Калашникове».

«В настоящее время в концерне мы осваиваем ряд новых, прорывных технологий, которые позволят производить серийную продукцию с большей эффективностью. Мы неуклонно совершенствуем навыки передового машиностроения, позволяющие наладить выпуск новой, востребованной в нашей стране продукции станкостроения», — заявил управляющий директор концерна Андрей Барышников.

Он отметил, что «Калашников» сталкивается с нарушениями цепочек поставок. Это является серьезным вызовом для производства. «В этих условиях необходимо обеспечить бесперебойную работу закупок, снабжения, ремонта, обслуживания оборудования», — пояснил Барышников.