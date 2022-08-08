В России запретили фильм Baza о неонацисте Тесаке

Петроградский суд Петербурга признал документальный фильм Baza о неонацисте Максиме Тесаке Марцинкевиче запрещенным к распространению в России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Проверка обнаружила в картине «Тесак и все его убийства: показания, воспоминания, хроника. Документальный фильм Baza» пропаганду межнациональных конфликтов и вовлечение молодежи в субкультуру скинхедов-национал-социалистов.

По мнению специалистов, документалка оправдывает убийство российских и иностранных граждан, отличающихся по расовым или национальным признакам.

Тесак умер в челябинском СИЗО 16 сентября 2020 года. В следственных органах заявили, что он покончил с собой, однако адвокат Марцинкевича рассказал, что его подзащитный жаловался на пытки перед смертью, а следователи выбивали из него показания за убийства, совершенные в конце девяностых.

Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело о его убийстве. Независимая экспертиза показала, что погибший не мог сам нанести себе обнаруженные на его теле травмы.

После смерти Марцинкевича были найдены три его предсмертные записки. Одну он адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке, найденной у него во рту после смерти, Тесак заявил, что не совершал убийств, по которым дал признательные показания, а своих соратников оговорил.