Топ-менеджеры авиакомпании Qantas начнут работать грузчиками из‑за нехватки сотрудников

Австралийская авиакомпания Qantas попросила своих топ-менеджеров поработать в аэропортах Сиднея и Мельбурна грузчиками багажа. Это необходимо, чтобы компенсировать нехватку сотрудников, сообщила Би-би-си.

Руководителей пригласили на добровольной основе заняться погрузкой и разгрузкой багажа в течение трех месяцев. Аэропортам, согласно данным авиакомпании, требуется по меньшей мере 100 дополнительных работников.

Qantas предупреждает, что добровольцами смогут стать только те сотрудники, которые способны перемещать грузы весом до 32 кг. Им придется работать посменно по четыре-шесть часов в день от трех до пяти дней в неделю.

Ранее авиакомпания уже привлекала своих сотрудников к работе в аэропортах. Весной, после католической Пасхи, около 200 человек были привлечены к транспортировке багажа.

Вследствие пандемии COVID-19 и сокращения авиасообщения в 2020 году многие авиакомпании и аэропорты столкнулись с нехваткой работников по мере возобновления полетов. Ряду перевозчиков пришлось сокращать рейсы, чтобы справляться с нагрузкой.