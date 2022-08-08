В Коми потерпел крушение частный самолет. Погибли три человека

В Республике Коми потерпел крушение частный самолет Cessna. Воздушное судно упало неподалеку от аэропорта Ухты. Погибли три человека. Об этом сообщил «Интерфакс».

Самолет был легкомоторным. Экипаж запросил вынужденную посадку в Ухте, но не добрался до взлетно-посадочной полосы. Крушение произошло в 400 метрах от аэропорта в лесу.

После падения самолет загорелся. Спасти кого‑либо из находившихся на его борту людей не удалось. В МЧС отметили, что самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки.

В конце июля пассажирский самолет авиакомпании Utair подал сигнал бедствия при выполнении рейса Грозный — Москва. Пилоты развернули судно и благополучно вернулись в аэропорт.