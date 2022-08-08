перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин не поедет на Генассамблею ООН, Касаткина выиграла турнир WTA и другие новости дня
20:43 дайджест
Россия временно выводит свои объекты из‑под инспекций по договору о стратегическом оружии 20:34
В Коми потерпел крушение частный самолет. Погибли три человека 20:31
На Кубе уже несколько дней горит нефтехранилище. Его не могут потушить пожарные трех стран 19:24
kremlin.ru
Путин не поедет на Генассамблею ООН. Российскую делегацию возглавит Лавров 18:52
Forbes: аудитория Instagram* в России уменьшилась в четыре раза, а Facebook* — в восемь 18:31
В США создали беспилотный грузовик, способный общаться с полицейскими 18:18
Беглов хочет штрафовать владельцев животных за лай, вой и другой шум питомцев ночью и в праздники 18:12
На «Плюс Даче» пройдет фестиваль Bubble Weekend для любителей комиксов, игр, кино и аниме 17:28
Пресс-материалы
«ГЭС-2», парк «Яуза» и стартап по присмотру за питомцами: названы лучшие городские проекты в Москве 17:12
Вышел трейлер второго сезона «Контейнера» — сериала о суррогатном материнстве 17:08
Марину Овсянникову вновь оштрафовали за дискредитацию ВС РФ 17:03
Финляндия намерена ограничить для россиян «транзитный туризм» 16:17
Пермский «Театр-Театр» покажет в Москве мюзикл «Три товарища» 16:09
Роман Грачев/Unsplash
Kia отзовет в России 105 тыс. автомобилей из‑за проблем с подушками безопасности 16:01
Владелец «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка» 15:25
ВЦИОМ: 13% россиян воспитывают детей подзатыльниками, 7% — ремнем 15:04
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению в состав РФ 13:45
Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений 13:37
Энди Серкис снимет сериал о Марии Тюссо 13:23

В Коми потерпел крушение частный самолет. Погибли три человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:31

В Республике Коми потерпел крушение частный самолет Cessna. Воздушное судно упало неподалеку от аэропорта Ухты. Погибли три человека. Об этом сообщил «Интерфакс».

Самолет был легкомоторным. Экипаж запросил вынужденную посадку в Ухте, но не добрался до взлетно-посадочной полосы. Крушение произошло в 400 метрах от аэропорта в лесу.

После падения самолет загорелся. Спасти кого‑либо из находившихся на его борту людей не удалось. В МЧС отметили, что самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки.

В конце июля пассажирский самолет авиакомпании Utair подал сигнал бедствия при выполнении рейса Грозный — Москва. Пилоты развернули судно и благополучно вернулись в аэропорт.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ютэйр
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить