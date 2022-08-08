Россия временно выводит свои объекты из‑под инспекций по договору о стратегическом оружии

Россия временно выводит из‑под инспекционной деятельности свои объекты, которые подлежат инспекциям по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

Ведомство объяснило это стремлением США добиться перезапуска инспекций в России, в то время как из‑за односторонних преимуществ Вашингтона РФ не может проводить инспекции на американской территории.

В пример МИД приводит закрытие неба для российских самолетов, из‑за которого инспекционные группы из России не могут попасть в США, хотя со стороны Москвы таких препятствий нет.

«Наша цель — исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу», — заявили в министерстве.

При этом там подчеркнули, что принятые меры носят временный характер. «Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности», — добавили в ведомстве.