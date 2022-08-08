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На Кубе уже несколько дней горит нефтехранилище. Его не могут потушить пожарные трех стран

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:24

В кубинской провинции Матансас в 100 км от Гаваны 6 августа загорелось главное нефтехранилище страны. Пожар начался ночью после удара молнии. Об этом сообщил Euronews.

Огонь охватил два из восьми резервуаров с нефтью. В ходе инцидента пострадали более 120 человек, около 2000 местных жителей были эвакуированы. СМИ сообщают об одном погибшем, а также шестнадцати пропавших без вести.

Потушить пожар не удается до сих пор. К ликвидации огня привлекли спасателей из Мексики и Венесуэлы — всего более ста специалистов. Российские власти также предложили Кубе свою помощь.

«МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия», — заявила представитель МИД Мария Захарова.

Кубинские власти утверждают, что нефтепродукты не попали в залив Матансас. Третий резервуар нефтехранилища «периодически охлаждается водой», чтобы предотвратить возгорание.

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