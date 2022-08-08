На Кубе уже несколько дней горит нефтехранилище. Его не могут потушить пожарные трех стран

В кубинской провинции Матансас в 100 км от Гаваны 6 августа загорелось главное нефтехранилище страны. Пожар начался ночью после удара молнии. Об этом сообщил Euronews.

Огонь охватил два из восьми резервуаров с нефтью. В ходе инцидента пострадали более 120 человек, около 2000 местных жителей были эвакуированы. СМИ сообщают об одном погибшем, а также шестнадцати пропавших без вести.