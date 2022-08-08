перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
kremlin.ru
Путин не поедет на Генассамблею ООН. Российскую делегацию возглавит Лавров 18:52
Forbes: в России аудитория Instagram* и Facebook* уменьшилась на 80% 18:31
В США создали беспилотный грузовик, способный общаться с полицейскими 18:18
Беглов хочет штрафовать владельцев животных за лай, вой и другой шум питомцев ночью и в праздники 18:12
На «Плюс Даче» пройдет фестиваль Bubble Weekend для любителей комиксов, игр, кино и аниме 17:28
Пресс-материалы
«ГЭС-2», парк «Яуза» и стартап по присмотру за питомцами: названы лучшие городские проекты в Москве 17:12
Вышел трейлер второго сезона «Контейнера» — сериала о суррогатном материнстве 17:08
Марину Овсянникову вновь оштрафовали за дискредитацию ВС РФ 17:03
Финляндия намерена ограничить для россиян «транзитный туризм» 16:17
Пермский «Театр-Театр» покажет в Москве мюзикл «Три товарища» 16:09
Роман Грачев/Unsplash
Kia отзовет в России 105 тыс. автомобилей из‑за проблем с подушками безопасности 16:01
Владелец «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка» 15:25
ВЦИОМ: 13% россиян воспитывают детей подзатыльниками, 7% — ремнем 15:04
Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений 13:37
Энди Серкис снимет сериал о Марии Тюссо 13:23
Christin Hume/Unsplash
Генпрокурор: в России заблокировали 138 тыс. сайтов и страниц с начала военной операции 12:07
Siemens начал реструктуризацию бизнеса в России 11:06
В Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире» 11:05
В Центральном парке Нью-Йорка появилась статуя Путина 10:22
Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом 10:07

В США создали беспилотный грузовик, способный общаться с полицейскими

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:18

Американская компания Embark создала систему, позволяющую беспилотному грузовику коммуницировать с полицией. Об этом стало известно из видеопрезентации проекта, которую опубликовали на ютьюб-канале Embark.

Машину обучили останавливаться, если за ней начинает следовать полицейский автомобиль с мигалками. Кроме того, грузовик оснастили сейфом, в котором правоохранители смогут найти документы для проверки.

Доступ к сейфу полиция должна запросить у удаленного оператора. Он сообщит код от камеры хранения. Такая система в перспективе позволит грузовым машинам передвигаться без участия людей.

В данный момент большинство беспилотников двигается по трассам в сопровождении инженеров. Они следят за работой автоматических систем и, соответственно, могут при необходимости общаться с полицейскими на дорогах.

Тем не менее в перспективе создатели беспилотников надеются на автономную работу. Теперь у них есть предложение, решающее проблему взаимодействия с сотрудниками полиции и других служб.

Ранее подобную систему предлагала компания Waymo. В 2018 году она предложила возможность автоматической остановки автомобиля при встрече с машиной с мигалкой. Предполагалось, что беспилотник откроет двери и позволит полиции связаться с оператором.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
комедия
Убойный монтаж
Зомби-комедия от режиссера оскароносного «Артиста»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить