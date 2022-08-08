В США создали беспилотный грузовик, способный общаться с полицейскими

Доступ к сейфу полиция должна запросить у удаленного оператора. Он сообщит код от камеры хранения. Такая система в перспективе позволит грузовым машинам передвигаться без участия людей.

Машину обучили останавливаться, если за ней начинает следовать полицейский автомобиль с мигалками. Кроме того, грузовик оснастили сейфом, в котором правоохранители смогут найти документы для проверки.

Американская компания Embark создала систему, позволяющую беспилотному грузовику коммуницировать с полицией. Об этом стало известно из видеопрезентации проекта, которую опубликовали на ютьюб-канале Embark.

В данный момент большинство беспилотников двигается по трассам в сопровождении инженеров. Они следят за работой автоматических систем и, соответственно, могут при необходимости общаться с полицейскими на дорогах.

Тем не менее в перспективе создатели беспилотников надеются на автономную работу. Теперь у них есть предложение, решающее проблему взаимодействия с сотрудниками полиции и других служб.

Ранее подобную систему предлагала компания Waymo. В 2018 году она предложила возможность автоматической остановки автомобиля при встрече с машиной с мигалкой. Предполагалось, что беспилотник откроет двери и позволит полиции связаться с оператором.