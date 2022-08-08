На «Плюс Даче» пройдет фестиваль Bubble Weekend для любителей комиксов, игр, кино и аниме

13 августа на «Плюс Даче» в парке Горького пройдет фестиваль Bubble Weekend от одноименного издательства и «Кинопоиска». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль объединит на одной площадке любителей комиксов, игр, кино и аниме. Мероприятие будет состоять из трех блоков.

С 12.00 до 18.00 гости фестиваля смогут поиграть в настольные игры, посмотреть косплей-шоу, пройтись по аллее авторов комиксов, а также посетить стенды с играми. Специальными гостями станут косплеи игры Genshin Impact.

С 19.00 до 21.00 состоится презентация новых персонажных постеров грядущего фильма «Майор Гром: Трудное детство». Режиссер картины Олег Трофим, продюсер Артем Габрелянов, а также исполнители главных ролей Сергей Марин, Кай Гетц и другие артисты представят постеры и ответят на вопросы гостей.

В 21.30 планируется показ аниме «Атака титанов», которое представят актеры дубляжа «Студийной банды».

Для подписчиков «Плюса» доступна эксклюзивная предварительная регистрация на все три этапа фестиваля.