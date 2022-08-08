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«ГЭС-2», парк «Яуза» и стартап по присмотру за питомцами: названы лучшие городские проекты в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 17:12

5 августа состоялась онлайн-церемония награждения MUF Community Awards — премии за лучшие проекты, внесшие вклад в развитие Москвы. Списком победителей с «Афишей Daily» поделились представители Московского урбанистического форума, в рамках которого присуждается премия.

Награды были вручены в 18 номинациях: от благотворительных инициатив и культурных стартапов до спортивных мероприятий и гастрономических проектов. В этом году у MUF Community Awards пять новых категорий: «Город для животных», «Городские сервисы», «Новые пространства», «Зеленый город: медиа», «Город для бизнеса». В лонг-лист премии экспертным советом было отобрано более 250 проектов, в финал вышел 71.

Вот полный список победителей:


  • Приложение для детей с ментальными особенностями «Я иду в музей» (номинация «Городские технологии»). Оно знакомит юных посетителей с пространством музея «Гараж» в доступной игровой форме и рассказывает о современном искусстве простым и понятным языком. Проект придумал отдел инклюзивных программ «Гаража».
  • Обучающие программы Business Relations («Город для бизнеса»). Команда Business Relations провела корпоративные и открытые программы по обучению эффективному взаимодействию в бизнесе и жизни более чем в 250 компаниях по всему миру и обучила свыше 350 тыс. человек. Все тренеры компании стали спикерами конференций TEDx. Проект придумал бизнес-коуч и руководитель компании Владимир Герасичев.
  • Онлайн-сервис «Магнит-Аптека» («Городские сервисы»). Сервис розничной сети «Магнит» по бронированию медикаментов сейчас объединяет 835 аптек из 58 регионов России. За 17 месяцев работы фармацевтическое направление «Магнита» перешло в инфраструктуру VK Cloud Solutions.
  • Парк «Яуза» («Дизайн в городе»). Проект единого рекреационного пространства включает более 600 гектаров пойменных территорий и связывает Москву и Подмосковье единой сетью маршрутов. На начало 2022 года благоустроили восемь участков, входящих в состав единого парка.
  • Дом культуры «ГЭС-2» («Новые пространства»). «ГЭС-2» объединяет выставочные залы, библиотеку, кинотеатр, концертный зал, мастерские, резиденции художников, кафе, детскую площадку и аудитории для публичных мероприятий. Задача проекта — познакомить широкую аудиторию с современной культурой и привлечь к активному участию в ее формировании.
  • Специальный приз в номинации «Новые пространства» получает парк Малевича. Современная парковая территория, объединяющая отдых на природе, искусство и спорт. Место связано с жизнью авангардного художника Казимира Малевича. Это определило образ пространства, которое наполнено формами супрематизма. Парк был номинирован на архитектурную премию ArchDaily.
  • «Лето в музее. Дизайн без границ» («Город для детей»). Летняя площадка детского центра Еврейского музея и центра толерантности. Особенность обучения здесь — деятельность, интересная самому ребенку, которая позволяет развивать и сохранять его творческие способности. Детям помогают взрослые архитекторы, дизайнеры и художники.
  • Первая международная биеннале «Искусство будущего» в МАММ («Городские выставки»). Биеннале объединила художественные проекты, использующие новейшие технологии индустрии 4.0 (нейросети, робототехнику, 3D-анимацию, виртуальную и дополненную реальность) и осмысливающие изменения, которые происходят в жизни общества и каждого человека под влиянием этих технологий. В офлайн-программе биеннале представлено 60 проектов, 23 из которых — проекты звезд мирового современного искусства (израильской художницы Михаль Ровнер, международной арт-группы TeamLab, британских художников Stanza, Энтони Гормли, Филипа Колберта и других).
  • Музей криптографии («Культурные инициативы»). Первый и единственный в России научно-технологический музей, посвященный технологиям секретной коммуникации. В его экспозиции представлены интерактивные, кинетические, мультимедийные и игровые экспонаты, объясняющие простым языком суть сложных алгоритмов шифровки и математических понятий. В коллекции более двух тысяч предметов — оригиналов и музейных копий, созданных по патентам и чертежам. Идея принадлежит Антону Черепенникову, основателю ИТ-группы «ИКС холдинг», и Вартану Хачатурову, генеральному директору НПК «Криптонит».
  • «Зеленая премия» («Образовательные и просветительские инициативы»). Конкурс на лучший проект, популяризующий осознанное потребление. Мероприятие оценивает бренды, деятелей культуры, общественные организации и частные инициативы в области формирования осознанного потребления и правильного обращения с отходами. «Зеленая премия» создана в 2021 году. В первый год проведения конкурса поступило более тысячи заявок на участие.
  • Comedy Gallery («Сфера развлечений и досуга»). Первая в России комедийная картинная галерея, пространство, максимально насыщенное юмором. Здесь авторы превратили в юмористические экспонаты все что можно, начиная от таблички «Запасной выход» и заканчивая углом стены. Проект придумал комик Александр Киселев.
  • Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» («Спортивно-оздоровительные проекты»). Самый крупный полумарафон страны с синхронным стартом в 85 субъектах России. Имеются четыре дистанции на выбор — 1, 5, 10 и 21,1 километра. В 2020 и 2021 годах «Забег.РФ» установил рекорд Гиннесса как полумарафон, объединивший самое большое число городов одновременно. В 2022 году в «Забеге.РФ» приняли участие более 150 тысяч человек.
  • Медицинский сервис «Доктор рядом» (Urban Health). Первый российский цифровой медицинский сервис, созданный медицинской компанией. Защищенное приложение обеспечивает оперативную и удобную связь между доктором и пациентом, гарантируя сохранение врачебной тайны. Компания входит в портфель проектов VEB Ventures. На сегодняшний день «Доктор рядом» лидирует на российском рынке телемедицины по количеству проведенных консультаций.
  • Благотворительный фонд «Старость в радость» («Благотворительные и социальные проекты»). Фонд оказывает психологическую, информационно-консультационную, финансовую, медико-социальную и бытовую помощь пожилым людям, людям с инвалидностью и людям в трудных жизненных ситуациях. За 10 лет работы фонд помог более чем 75 тыс. пожилых людей и людям с инвалидностью и продолжает помогать жителям 60 регионов.
  • Подкаст «Город» («Городские СМИ и блоги»). Рассказывает о самых красивых местах через личные истории реальных людей. В каждом выпуске ведущий и гость обсуждают один город России или СНГ: его мифы и легенды, районы, выдающихся личностей и места, которые нужно посетить. Общее количество прослушиваний подкаста достигло более 44 тыс. Проект придумал медиапредприниматель Игорь Шестаченко.
  • Природные мини-сады в Москве («Зеленый город»). Жители дворов, активисты и ландшафтные архитекторы создали экспериментальные мини-сады из дикорастущих растений Московского региона в Академическом районе столицы. Цель работы — восстановить биоразнообразие и возродить интерес к местным видам растений среди москвичей и членов профессионального ландшафтного сообщества. Проект придумали экологи и архитекторы объединений «Архитекторы луга» и Moscow Circular.
  • Медиасеть «Город+1» («Зеленый город: медиа»). Медиаплатформа, мобильное приложение и интерактивная карта, где отмечены места, помогающие вести экологичный образ жизни, где также есть множество статей и другой полезной информации об экологии и развитии. На интерактивную карту нанесено 100 тыс. полезных точек на территории России, аудитория составляет свыше 130 тыс. активных пользователей, мобильное приложение скачали более 200 тыс. раз.
  • Сервис «Гуляй виляй» («Город для животных»). Стартап по присмотру за питомцами на то время, когда хозяева ушли на работу, уехали в отпуск или заболели. Услуги — выгул, домашняя передержка, зооняня для кошек и собак. С 2019 года оказано свыше 23 тыс. услуг. Во время пандемии в 2020 году каждую неделю осуществлялось более 100 выгулов собак, хозяева которых находились на самоизоляции.
  • Zvon («Городская гастрономия»). Кофейня в здании колокольни храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице. Основная цель — передать красоту и тепло патриаршего Черниговского подворья. За короткое время кофейня полюбилась москвичам, в том числе молодежи. Сегодня ее посещают до 350 гостей в будни и 600 в выходные дни.
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