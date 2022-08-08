«ГЭС-2», парк «Яуза» и стартап по присмотру за питомцами: названы лучшие городские проекты в Москве

5 августа состоялась онлайн-церемония награждения MUF Community Awards — премии за лучшие проекты, внесшие вклад в развитие Москвы. Списком победителей с «Афишей Daily» поделились представители Московского урбанистического форума, в рамках которого присуждается премия.

Награды были вручены в 18 номинациях: от благотворительных инициатив и культурных стартапов до спортивных мероприятий и гастрономических проектов. В этом году у MUF Community Awards пять новых категорий: «Город для животных», «Городские сервисы», «Новые пространства», «Зеленый город: медиа», «Город для бизнеса». В лонг-лист премии экспертным советом было отобрано более 250 проектов, в финал вышел 71.

Вот полный список победителей: