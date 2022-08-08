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Пермский «Театр-Театр» покажет в Москве мюзикл «Три товарища»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:09

Пермский академический «Театр-Театр» приезжает в Москву с мюзиклом «Три товарища». 29 и 30 августа постановку можно будет посмотреть в Театре им. Вахтангова.

Спектакль «Три товарища» основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Действие происходит в 1928–1929 годах в Германии. Главные герои — три фронтовых товарища, прошедшие Первую мировую войну, Робби, Отто и Готтфрид.

Герои спектакля живут одним днем, не заводят серьезных отношений и увлекаются автомобилями. Однажды это хобби сводит компанию с красавицей Патрицией Хольман. Между Робби и Пат вспыхивает любовь, которая развивается на фоне кризиса Веймарской Германии.

«Перенести весь роман Ремарка на сцену, по-моему, невозможно: там невероятно много сюжетных линий. Но в этом произведении есть нечто главное, то, что стало большой ценностью для нас, авторов, — тема поиска смыслов в бессмысленном существовании людей между двумя войнами», — рассказывает автор либретто, режиссер Борис Мильграм.

Главные роли исполняют: Александр Гончарук (Робби), Эва Мильграм (Пат), Марат Мударисов (Готтфрид) и Иван Вильхов (Отто). Режиссер — Борис Мильграм, композитор — Евгений Загот, хореограф— Егор Дружинин.

«Пластический язык каждого персонажа индивидуален. Троица Робби, Кестер и Ленц разухабиста и не слишком изысканна. Им характерен неаккуратный свинг. Пат, наоборот, изящна и эротична. Ей идет плавающий чарльстон, вальс, медленный фокстрот. Но манера танца героев меняется в зависимости от обстоятельств, событий, настроения».
Егор Дружинин
Хореограф

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