Владелец «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка»

Владелец магазинов «Л’Этуаль», компания «Алькор и Ко», стал единоличным владельцем косметической сети «Подружка», увеличив свою долю в компании с 90 до 100%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к «Подружке», данные «СПАРК-Интерфакс» и пресс-службу «Л’Этуаль».

Отмечается, что 90% акций «Л’Этуаль» приобрел еще 29 января 2020 года. Оставшиеся 10% перешли под контроль компании в июле 2022-го.

По данным Forbes, в августе ожидается также смена руководства в ООО «Табер Трейд», которое контролирует «Подружку». Новым гендиректором станет Станислав Мелингер — он сменит на этой должности одного из основателей компании Дмитрия Тамурку. Ранее Мелингер был директором департамента технологического развития ювелирной компании «Адамас».

«Завершение сделки по приобретению „Подружки“ является стратегически важным шагом и для „Л’Этуаль“, и для „Подружки“. Максимальная синергия двух успешных парфюмерно-косметических компаний позволит нам усилить бизнес обеих компаний совершенно во всех направлениях», — заявила гендиректор «Л’Этуаль» Татьяна Володина.

По ее словам, компания планирует увеличить ассортимент обеих сетей, расширить «географию, скорость и способы доставки» и предложить покупателям «еще более привлекательные цены».

В России работает 287 магазинов сети «Подружка», в ассортименте — 22 тыс. товарных позиций. «Л’Этуаль» владеет 1000 магазинов в 250 городах, на маркетплейсе компании продается более 60 тыс. товаров.