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Kia отзовет в России 105 тыс. автомобилей из‑за проблем с подушками безопасности

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:01

Официальный представитель Kia «Киа Россия и СНГ» отзовет 105 405 автомобилей моделей Rio, Soul и Cerato из‑за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Речь идет об автомобилях, изготовленных в период с 2013 по 2018 год. Росстандарт отмечает, что на отзываемых машинах возможна неисправность модуля подушек безопасности (Air Bag). Об этом может сигнализировать лампа неисправности SRS на панели приборов.

Официальные представители Kia проинформируют автовладельцев, попадающих под отзыв, по телефону или с помощью рассылки. В машинах клиентов будет обновлено программное обеспечение модуля Air Bag, а при необходимости заменено. Все работы будут осуществляться бесплатно.

Автовладельцы также самостоятельно могут определить, попадает ли их ТС под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем.

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