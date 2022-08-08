Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений

Министерство цифрового развития предложило отменить штрафы за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного обязательного российского ПО. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Законопроект с соответствующими поправками в статью 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей») уже внесен в правительство. Кроме того, он «прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», сказал собеседник агентства.

Предполагается, что проект должен быть представлен к 1 сентября 2022 года. Ответственными ведомствами назначены Минцифры, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС.

Проект разработан в рамках правительственной поддержки экономики в условиях санкций. Суть поправок заключается в «приостановке привлечения к административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительно установленных российских программ в связи с введением требования по параллельному импорту технически сложных товаров».

Речь, в частности, об устройствах марок Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Panasonic, Siemens, Canon, Dell и других из перечня Минпромторга разрешенных к параллельному импорту товаров.

Закон о предустановке российского ПО на продаваемые в стране устройства (смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV) вступил в силу 1 апреля 2021 года. В список приложений, обязательных к установке в 2022 году (перечень меняется каждый год), входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.

На данный момент продажа устройств без предустановленного российского ПО по статье 14.8 КоАП предполагает штраф в размере от 30 до 200 тыс. рублей.