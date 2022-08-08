Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом

Онлайн-ретейлер Wildberries запустит новый сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта под названием «Цифровой арбитраж». Об этом сообщает «Интерфакс».

Благодаря сервису правообладатели смогут напрямую связываться с продавцами при подозрении в нарушении их права на интеллектуальную собственность.

Если такая проверка подтвердит нарушения, Wildberries будет скрывать товары, а при неоднократных и массовых нарушениях будет проведена полная остановка сотрудничества с продавцом.

«Если раньше переписка с возможными нарушителями через их официальные каналы могла занимать длительное время и не всегда приводила к разрешению проблемной ситуации, то благодаря новому сервису спорные вопросы можно будет урегулировать за несколько дней», — заявили в компании.

В Wildberries подчеркнули, что переписка с продавцом-нарушителем через сервис может быть использована в суде. Запуск «Цифрового арбитража» планируется в августе.

Ранее в Минпромторге заявили, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта. По словам главы министерства Владислава Заславского, от потребителей поступает много жалоб, например, в сервисе были зафиксированы случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви.