Илон Маск предложил Байдену освободить всех осужденных по делам о наркотиках

Основатель SpaceX Илон Маск предложил Джо Байдену освободить всех осужденных по делам о наркотиках в США. Так он отреагировал на старания администрации президента по вызволению из тюрьмы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую российский суд признал виновной в контрабанде наркотиков.

Во время подкаста на ютьюб-канале Full Send Podcast миллиардер заявил: «Если президент так усердно работает над освобождением кого‑то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам».

По мнению Маска, людей не следует лишать свободы за ненасильственные действия.

В конце июля CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена предложила России обменять Грайнер и Пола Уилана, осужденного по делу о шпионаже, на предпринимателя Виктора Бута. Последнего американский суд приговорил к 25 годам за попытку поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую США считают террористической.

Грайнер задержали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили 0,702 грамма гашишного масла. Спортсменка заявила, что вейп с медицинской марихуаной ей прописал врач в качестве обезболивающего. Баскетболистка признала, что привезла вейп в Россию, однако отрицает, что намеренно нарушила закон. В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.