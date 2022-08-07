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В России заблокировали Patreon, The Mars Volta выпустят новый альбом и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:03

Роскомнадзор заблокировал платформу поддержки авторов Patreon и сервис, который помогает написать тексты на английском языке, Grammarly. В случае с Patreon причиной послужило заявление редакции Doxa, осуждающее военные действия на Украине.

Анатолия Чубайса выписали из больницы «Матер Ольбия» на Сардинии, куда он попал 31 июля. Клиника все еще ждет результаты токсикологических анализов, но врачи считают, что реакция на лечение подтверждает ранее поставленный диагноз — синдром Гийена — Барре.

Международная шахматная федерация переизбрала на пост президента бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Его главным соперником был украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Джо Байдена военным преступником. По мнению музыканта, президент США подливает масла в огонь, разжигая конфликт на Украине, вместо того чтобы поспособствовать переговорам.

В Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову по подозрению в шпионаже. Через некоторое время ее отпустили, сейчас журналистка находится в Сербии.

Из России в Беларусь запустили туристический поезд выходного дня. В маршрут вошли Гродно и Брест на выбор, а также Минск. В каждом городе запланированы экскурсии по главным достопримечательностям.

В Москве на месте кинотеатра «Горизонт» на Комсомольском проспекте откроется второй турецкий ресторан Cihan от Аркадия Новикова. Будет ли и в нем отвечать за кухню шеф-повар из Турции Джихан Дениз, пока не уточняется.

Первая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Мексике. В финале он победил британца Кэмерона Норри со счетом 7:5, 6:0.

В возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер, известный по фильмам «Возвращение живых мертвецов», «Кошмар на улице Вязов-2» и «Однажды… в Голливуде». Он скончался дома по естественным причинам.

В Китае из‑за пожара обрушился самый длинный в стране деревянный арочный мост. Он был возведен более 900 лет назад во времена правления династии Сун.

The Mars Volta выпустят 16 сентября новый альбом, который станет их первым лонгплеем за десятилетие. Одновременно с анонсом музыканты поделились черно-белым клипом на один из треков с пластинки — «Vigil».

И напоследок пара свежих тизеров — шестого сезона «Рика и Морти», а также фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета».

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