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Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:14

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в эфире CNN, что считает президента США Джо Байдена военным преступником из‑за разжигания конфликта на территории Украины.

Ведущий задал музыканту вопрос, почему среди фотографий «военных преступников», которые транслируются на концертах в ходе турне «This Is Not a Drill», есть фотография президента США.

«Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне?» — сказал он.

По мнению Уотерса, главным виновником военной операции стал Североатлантический альянс (НАТО). «Любая война с чего‑то начинается. Эта началась в 2008 году [тогда НАТО впервые подняли тему членства Украины и Грузии]. Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», — сказал Уотерс.

Основатель Pink Floyd пожелал ведущему CNN больше читать и представить, какая бы реакция была у Вашингтона, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде.

11 марта рок-группа Pink Floyd удалила свою музыку с цифровых платформ в России в знак протеста против военной операции. Уотерс, который ушел из состава группы в 1985 году, в свою очередь, пообещал сделать все что в его силах, чтобы «положить конец этому ужасу».

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