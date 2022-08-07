В Китае сгорел самый длинный деревянный мост. Ему было более 900 лет

В китайской восточной провинции Фуцзянь из‑за пожара обрушился самый длинный в стране деревянный арочный мост Ваньань. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Пожар начался 6 августа вечером, а закончился в 22.45 по местному времени (17.45 по московскому). В результате обрушения моста никто не пострадал.
Впервые мост Ваньань был возведен более 900 лет назад во времена правления династии Сун (960–1279 годы). В 1708 году он пострадал от пожара, но был восстановлен в 1742-м.
В 1991 году мост получил статус охраняемого объекта регионального уровня, а через пятнадцать лет этот уровень был повышен до национального.
Китайское издание Global Times подчеркивает, что Ваньань был самым длинным деревянным арочным мостом в Китае длиной в 98,2 метра. По мнению экспертов, причиной возгорания мог стать человеческий фактор.