В Китае сгорел самый длинный деревянный мост. Ему было более 900 лет

Пожар начался 6 августа вечером, а закончился в 22.45 по местному времени (17.45 по московскому). В результате обрушения моста никто не пострадал.

В китайской восточной провинции Фуцзянь из‑за пожара обрушился самый длинный в стране деревянный арочный мост Ваньань. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Впервые мост Ваньань был возведен более 900 лет назад во времена правления династии Сун (960–1279 годы). В 1708 году он пострадал от пожара, но был восстановлен в 1742-м.

В 1991 году мост получил статус охраняемого объекта регионального уровня, а через пятнадцать лет этот уровень был повышен до национального.

Китайское издание Global Times подчеркивает, что Ваньань был самым длинным деревянным арочным мостом в Китае длиной в 98,2 метра. По мнению экспертов, причиной возгорания мог стать человеческий фактор.