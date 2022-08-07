В сети появился тизер шестого сезона «Рика и Морти»

В сеть утек тизер предстоящего шестого сезона мультсериала «Рик и Морти». Adult Swim официально не публиковал ролик у себя в соцсетях, его показали по телевидению.

В промо показали пару моментов из финала пятого сезона, а также загадочного нового персонажа, закрытого знаком «Спойлер». В конце последних серий злой Морти уничтожил цитадель Риков и отправился в путешествие по мультивселенной. По всей видимости новые эпизоды продолжат эту линию. В тизере голос за кадром говорит, что «вселенной, какой мы ее знали, пришел конец».