The Mars Volta анонсировали первый за 10 лет альбом. Посмотрите клип на один из треков с него

The Mars Volta образовались на обломках другого коллектива, At the Drive-In, и за период с 2001 по 2012 год записали шесть альбомов. Ключевой принято считать дебютную пластинку «De-Loused in the Comatorium» (2003).

В 2013-м группа прекратила существование, ее покинул вокалист Седрик Бикслер-Завала. В 2021-м музыканты переиздали дискографию The Mars Volta, а также опубликовали множество дополнительных архивных материалов — всего увидели свет 18 дисков с записями.

Во время перерыва Родригес-Лопес и Бикслер-Завала вместе с Фли, басистом Red Hot Chili Peppers и Atoms for Peace, собрали проект Antemasque. В 2014 году он успел выпустить единственный одноименный альбом и прекратил деятельность годом позднее.