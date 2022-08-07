The Mars Volta анонсировали первый за 10 лет альбом. Посмотрите клип на один из треков с него

Одновременно с анонсом музыканты поделились клипом на новый трек «Vigil», который также окажется на пластинке. Над черно-белым музыкальным видео работал гитарист группы Омар Родригес-Лопес.

Прогрокеры The Mars Volta выпустят 16 сентября новый альбом, который будет одноименным названию группы. Пластинка станет первым лонгплеем коллектива за десятилетие. На «The Mars Volta» попадет 14 треков, включая выпущенные ранее «Blacklight Shine» и «Graveyard Love» .

The Mars Volta образовались на обломках другого коллектива, At the Drive-In, и за период с 2001 по 2012 год записали шесть альбомов. Ключевой принято считать дебютную пластинку «De-Loused in the Comatorium» (2003).

В 2013-м группа прекратила существование, ее покинул вокалист Седрик Бикслер-Завала. В 2021-м музыканты переиздали дискографию The Mars Volta, а также опубликовали множество дополнительных архивных материалов — всего увидели свет 18 дисков с записями.

Во время перерыва Родригес-Лопес и Бикслер-Завала вместе с Фли, басистом Red Hot Chili Peppers и Atoms for Peace, собрали проект Antemasque. В 2014 году он успел выпустить единственный одноименный альбом и прекратил деятельность годом позднее.