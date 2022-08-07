перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился тизер шестого сезона «Рика и Морти» 15:37
Из России в Беларусь запустили туристический поезд 15:23
Аркадий Дворкович переизбран президентом ФИДЕ. Его главным соперником был украинец 13:35
Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди»
Умер актер Клу Гулагер из «Кошмара на улице Вязов» 13:34
В России заблокировали Patreon и Grammarly 12:53
Незабываемые каникулы в тизере фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета» 12:43
Первая ракетка мира Медведев выиграл турнир АТР в Мексике 11:40
Власти Косово опустили задержанную за шпионаж журналистку «Комсомольской правды» Обновлено в 10:46
Чубайса выписали из больницы в Италии 10:28
YouTube заблокировал канал «Ростеха» 8:53
МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из‑за обстрела Запорожской АЭС Вчера в 20:41
Сокуров допустил, что его новый фильм ждет непростая судьба в России Вчера в 19:38
В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после ролика, где иранка ест мороженное Вчера в 19:07
Изъятие российских активов на Украине, трейлер нового фильма Акопова и другие новости дня
Вчера в 18:47 дайджест
Panic! At The Disco выпустили новый трек «Local God» — о том, что значит быть неизвестной группой Вчера в 18:26
В Совфеде предложили вернуть в школы уроки вождения Вчера в 17:47
Дрейк становится врачом и курит кальян в больнице в новом клипе «Staying Alive» Вчера в 17:04
У Белорусского вокзала построят 40-этажный небоскреб-кристалл Вчера в 16:14
Netflix/YouTube
Netflix показал трейлер новых эпизодов мультсериала по видеоигре Cuphead Вчера в 15:49
Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в исторической драме «1521» Вчера в 15:05

The Mars Volta анонсировали первый за 10 лет альбом. Посмотрите клип на один из треков с него

Семён Гудошников
Сегодня в 14:12

Прогрокеры The Mars Volta выпустят 16 сентября новый альбом, который будет одноименным названию группы. Пластинка станет первым лонгплеем коллектива за десятилетие. На «The Mars Volta» попадет 14 треков, включая выпущенные ранее «Blacklight Shine» и «Graveyard Love».

Одновременно с анонсом музыканты поделились клипом на новый трек «Vigil», который также окажется на пластинке. Над черно-белым музыкальным видео работал гитарист группы Омар Родригес-Лопес.

The Mars Volta образовались на обломках другого коллектива, At the Drive-In, и за период с 2001 по 2012 год записали шесть альбомов. Ключевой принято считать дебютную пластинку «De-Loused in the Comatorium» (2003).

В 2013-м группа прекратила существование, ее покинул вокалист Седрик Бикслер-Завала. В 2021-м музыканты переиздали дискографию The Mars Volta, а также опубликовали множество дополнительных архивных материалов — всего увидели свет 18 дисков с записями.

Во время перерыва Родригес-Лопес и Бикслер-Завала вместе с Фли, басистом Red Hot Chili Peppers и Atoms for Peace, собрали проект Antemasque. В 2014 году он успел выпустить единственный одноименный альбом и прекратил деятельность годом позднее.

События недели на afisha.ru
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Панки в городе»: «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper
Клубный фестиваль с фаворитами бунтарской панк-музыки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить