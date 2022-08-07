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Умер актер Клу Гулагер из «Кошмара на улице Вязов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:34

В возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер. Об этом сообщает Deadline.

Он скончался дома по естественным причинам.

Режиссер Шон Бейкер, который снял актера в фильме «Мандарин» 2015 года, выразил соболезнования в своих соцсетях. «Мне выпала честь работать с легендой в „Мандарине“ и фотосессии для журнала V в 2016 году. Он был невероятно талантливым, веселым, нежным и добрым. И обожал кино. Мы будем скучать по тебе, Клу», — написал он.

Актерская карьера Гулагера длилась почти 70 лет, за которые он успел сняться в 165 фильмах. Больше всего актер запомнился по роли Берта в ужастике с элементами комедии «Возвращение живых мертвецов» и мистера Уолша в картине «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди».

Он также снимался в таких фильмах, как «Последний киносеанс», «Кафе „Голубая сойка“», «Другая сторона полуночи», «Скрытые», «Убийцы», «Пираньи 3DD» (режиссер его отец Джон Гулагер), а также «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

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