Умер актер Клу Гулагер из «Кошмара на улице Вязов»

Режиссер Шон Бейкер , который снял актера в фильме «Мандарин» 2015 года, выразил соболезнования в своих соцсетях. «Мне выпала честь работать с легендой в „Мандарине“ и фотосессии для журнала V в 2016 году. Он был невероятно талантливым, веселым, нежным и добрым. И обожал кино. Мы будем скучать по тебе, Клу», — написал он.

В возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер . Об этом сообщает Deadline.

Актерская карьера Гулагера длилась почти 70 лет, за которые он успел сняться в 165 фильмах. Больше всего актер запомнился по роли Берта в ужастике с элементами комедии «Возвращение живых мертвецов» и мистера Уолша в картине «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди».

Он также снимался в таких фильмах, как «Последний киносеанс», «Кафе „Голубая сойка“», «Другая сторона полуночи», «Скрытые», «Убийцы», «Пираньи 3DD» (режиссер его отец Джон Гулагер), а также «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.