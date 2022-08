В России заблокировали Patreon и Grammarly

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к платформе поддержки авторов Patreon и сервису, который помогает написать тексты на английском языке, Grammarly. Это следует из реестра РКН.

В качестве основания указана статья 15.3 федерального закона «Об информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона (призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несанкционированных акциях, недостоверной общественно значимой информации).

По данным «Роскомсвободы», в случае с Patreon была заблокирована одна страница сайта — с заявлением редакции Doxa с критикой военных действий на Украине, выложенным 25 февраля. Поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт. На сайте Grammarly была заблокирована страница с заявлением сервиса о приостановке работы в России и Беларуси.

После 24 февраля в России было заблокировано более 5300 сайтов, подсчитала «Роскомсвобода». Хотя основной причиной блокировки становятся материалы о военных действиях, которые проводит российская армия на Украине, под бан попадают и сайты организаций, никак не связанных с политикой. К примеру, женского форума «Kidstaff — Советчица», интернет-компании Hostinger и сервера для Lineage 2.

Также в реестр запрещенных попали сайты крупных СМИ: «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важных историй»*, «Настоящего времени»*, «Голоса Америки»*, ТВ-2, «Тайги.инфо», «Кавказского узла»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумаги» и TJ.

* Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.