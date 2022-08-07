Незабываемые каникулы в тизере фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета»

В сети появился первый тизер новой драмы Дмитрия Давыдова «Песни лета». В этом году фильм участвует в основной программе фестиваля «Окно в Европу».

Картина рассказывает о поездке внука к деду, который живет в одиночестве у леса и занимается самогоноварением. Внук думал, что ему будет скучно на каникулах, но не в этот раз. Неожиданно у старика на крыше балагана (временной постройки) появляется куриное гнездо, в котором каждое утро лежат яйца, а откуда оно взялось и где сама курица непонятно.

Через некоторое время они встречают незнакомца, который так же таинственно исчезает. Так, чреда удивительных встреч и событий делает лето внука и деда незабываемым.