Незабываемые каникулы в тизере фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета»

В сети появился первый тизер новой драмы Дмитрия Давыдова «Песни лета». В этом году фильм участвует в основной программе фестиваля «Окно в Европу».
Картина рассказывает о поездке внука к деду, который живет в одиночестве у леса и занимается самогоноварением. Внук думал, что ему будет скучно на каникулах, но не в этот раз. Неожиданно у старика на крыше балагана (временной постройки) появляется куриное гнездо, в котором каждое утро лежат яйца, а откуда оно взялось и где сама курица непонятно.
Через некоторое время они встречают незнакомца, который так же таинственно исчезает. Так, чреда удивительных встреч и событий делает лето внука и деда незабываемым.
В фильме снялись актеры-дебютанты Николай Солдатов, Ким Новиков, Елена Егорова, Степан Нестеров и Айаал Винокуров.
В 2020 году Давыдов взял главный приз 31-го фестиваля «Кинотавр» с фильмом «Пугало» о деревенской знахарке, которую боятся и остерегаются местные жители. Антон Долин включил картину в список 10 лучших фильмов 2020-го.