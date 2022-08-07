Первая ракетка мира Медведев выиграл турнир АТР в Мексике

Россиянин Даниил Медведев победил британца Кэмерона Норри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мексике. Об этом сообщает ТАСС.

Матч в мексиканском городе Лос-Кабос завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу россиянина. Для него это четырнадцатый титул в карьере и первый в сезоне.

В этой встрече на счету россиянина пять подач навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти (60%).

Это первая победа Медведева на турнирах ATP в 2022 году. В настоящее время россиянин является первой ракеткой мира. Его соперник Норри занимает 12-е место в рейтинге.