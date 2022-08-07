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Власти Косово опустили задержанную за шпионаж журналистку «Комсомольской правды»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:55
Обновлено сегодня в 10:46:

Власти Косово отпустили задержанную журналистку Дарью Асламову. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В настоящее время она находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. «Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе», — пишет издание.

В Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД непризнанного государства.

Журналистку «задержали до выяснения ее намерений» на погранпереходе на севере Косово. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста», — заявил глава МВД Джелаль Свечлия.

По его словам, попытка Асламовой въехать в Косово после обострения конфликта «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

В «Комсомольской правде» заявили, что в настоящее время точное местонахождении журналистки неизвестно. Она не выходила на связь с момента своего задержания.

За время своей карьеры Асламова побывала во многих горячих точках мира, среди которых Чечня, Нагорный Карабах, Абхазия, Осетия, Таджикистан и другие. Кроме того, в 2003 году она стала единственной журналисткой, взявшей интервью у Саддама Хусейна.

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