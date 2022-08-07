YouTube заблокировал канал «Ростеха»

Google заблокировал ютьюб-канал «Ростеха» из‑за санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Мы готовились к такому повороту событий и успели все видеоролики — их много, более 230 — перенести на российскую площадку. С сегодняшнего дня смотрите нас на Рутубе», — рассказали в «Ростехе».

В пресс-службе также подчеркнули, что на канале госкорпорации было почти 45 тыс. подписчиков и около сотни тысяч человек год.

«Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет», — подчеркивается в сообщении.

29 июня США ввели санкции против «Ростеха». Включение в перечень означает заморозку активов в стране и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.