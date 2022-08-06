МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из‑за обстрела Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси крайне обеспокоен обстрелом Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его заявление.

По мнению Гросси, обстрел показывает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за ее пределами. «Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой», — заявил он.

Глава МАГАТЭ призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого ядерного объекта.

Ранее в субботу на Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков — на нем сработала аварийная защита после обстрела. Украина обвинила в обстреле российских военных, пророссийские власти Энергодара возложили вину на ВСУ.

В украинском «Энергоатоме» сообщили, что станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. «Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы вынудить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира», — цитирует заявление «Энергоатома» «Коммерсант».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. С начала марта она находится под контролем Армии России.