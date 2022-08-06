В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после ролика, где иранка ест мороженное

Запрет последовал через несколько дней после выхода рекламного ролика, который раскритиковали иранские священнослужители и официальные лица. Речь о видео, в котором иранка едет за рулем машины, а затем ест мороженное.

Министерство культуры и исламской ориентации Ирана запретило женщинам сниматься в рекламе. Таким образом власти республики ужесточили закон о хиджабе и целомудрии, пишет India Times.

Еще в одном ролике от этой же компании наряд женщины сравнивается со слоями, которые наносят на мороженное.

По сообщениям Mirror, иранские религиозные деятели были возмущены рекламой и потребовали судить производителя мороженного Domino. В свою очередь представители властей исламской республики заявили, что ролик «противоречит общественной порядочности» и «оскорбляет женские ценности».

Запрет женщинам сниматься в рекламе ввели на фоне дебатов в Иране по поводу соблюдения исламского дресс-кода. Многие иранки, которые носят хиджаб по своему выбору, присоединились на этой неделе к новым кампаниям в социальных сетях против уличных патрулей, которые пытаются заставить женщин следовать строгим законам шариата и носить хиджаб.