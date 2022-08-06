Американская поп-рок-группа Panic! At The Disco поделилась новым синглом «Local God». Он войдет в грядущий альбом музыкантов «Viva Las Vengeance», релиз которого намечен на 19 августа.

В треке «Local God» Panic! At The Disco описывают, что значит быть маленькой неизвестной группой, и вспоминают свой опыт в начале музыкальной карьеры.