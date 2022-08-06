Американская поп-рок-группа Panic! At The Disco поделилась новым синглом «Local God». Он войдет в грядущий альбом музыкантов «Viva Las Vengeance», релиз которого намечен на 19 августа.
В треке «Local God» Panic! At The Disco описывают, что значит быть маленькой неизвестной группой, и вспоминают свой опыт в начале музыкальной карьеры.
«Local God» стал третьим синглом коллектива после четырех лет затишья. В начале июня вышла песня «Viva Las Vengeance», а в конце июля — «Middle of a Breakup».
Всего на счету Panic! at the Disco шесть альбомов. Ключевыми принято считать дебютную запись группы «A Fever You Can’t Sweat Out» (2005) и последовавшую за ней пластинку «Pretty. Odd.» (2008). Последний полноформатник группы «Pray for the Wicked» увидел свет в 2018 году.