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Panic! At The Disco выпустили новый трек «Local God» — о том, что значит быть неизвестной группой

Семён Гудошников
Сегодня в 18:26

Американская поп-рок-группа Panic! At The Disco поделилась новым синглом «Local God». Он войдет в грядущий альбом музыкантов «Viva Las Vengeance», релиз которого намечен на 19 августа.

В треке «Local God» Panic! At The Disco описывают, что значит быть маленькой неизвестной группой, и вспоминают свой опыт в начале музыкальной карьеры.

«Local God» стал третьим синглом коллектива после четырех лет затишья. В начале июня вышла песня «Viva Las Vengeance», а в конце июля — «Middle of a Breakup».

Всего на счету Panic! at the Disco шесть альбомов. Ключевыми принято считать дебютную запись группы «A Fever You Can’t Sweat Out» (2005) и последовавшую за ней пластинку «Pretty. Odd.» (2008). Последний полноформатник группы «Pray for the Wicked» увидел свет в 2018 году.

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